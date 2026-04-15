Cortes de luz en Heredia: ESPH suspenderá servicio este viernes en Ulloa

ESPH anunció cortes de luz en Ulloa de Heredia este viernes 17 de abril entre 8 a. m. y 1 p.m.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) aplicará cortes de luz este viernes 17 de abril en el cantón de Heredia, distrito de Ulloa, como parte de trabajos programados para mejorar la calidad del servicio eléctrico.

La suspensión se realizará entre las 8 a. m. y la 1 p. m. y afectará a un total de 36 clientes, según informó la entidad. El objetivo de estos trabajos es ejecutar mantenimiento preventivo que garantice un suministro confiable y continuo en la zona.

Entre los sectores impactados se encuentra el condominio Árbora, en su segunda etapa. La ESPH comunicó la afectación mediante su página web, mensajes de texto, WhatsApp y volantes informativos.

La institución recomendó a los usuarios tomar previsiones ante la interrupción temporal del servicio eléctrico. También puso a disposición un enlace para verificar si el contrato específico se encuentra dentro de las áreas afectadas: https://tinyurl.com/23jypfzm