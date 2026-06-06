Cortes de luz en Heredia: ESPH suspenderá el servicio en San Pablo este lunes 8 de junio

Vecinos de San Pablo en Heredia enfrentarán una suspensión temporal del servicio eléctrico durante la mañana de este lunes.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) realizará una suspensión programada del servicio eléctrico en sectores del cantón de San Pablo, en Heredia, este lunes 8 de junio del 2026.

La interrupción se efectuará entre las 7:30 a. m. y las 12 m. d. debido a trabajos de mantenimiento preventivo que buscan fortalecer la confiabilidad y continuidad del suministro eléctrico.

Según la información divulgada por la ESPH, la afectación abarcará sectores ubicados en el distrito de San Pablo, específicamente en las cercanías del Maxi Palí.

La empresa informó que comunicó la suspensión mediante su sitio web, mensajes de texto, WhatsApp y la distribución de volantes informativos.

Los clientes pueden verificar si su servicio se verá afectado mediante el siguiente enlace, utilizando su número de contrato: https://tinyurl.com/23jypfzm