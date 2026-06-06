El País

Cortes de luz en Heredia: ESPH suspenderá el servicio en San Pablo este lunes 8 de junio

Revise las comunidades incluidas en la suspensión y confirme con su número de contrato si tendrá afectación

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Por Silvia Ureña Corrales
Vecinos de San Pablo en Heredia enfrentarán una suspensión temporal del servicio eléctrico durante la mañana de este lunes. (Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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