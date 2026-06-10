Cortes de luz en Heredia: ESPH suspenderá el servicio este viernes 12 de junio

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) realizará cortes de luz programados este viernes 12 de junio del 2026 en sectores de los cantones de Heredia y San Rafael. La medida responde a trabajos de mejora en la red eléctrica para fortalecer la calidad y confiabilidad del servicio.
Las interrupciones afectarán a clientes ubicados en los distritos de Ulloa y Los Ángeles durante la mañana.
Sectores afectados por los cortes de luz
Cantón de Heredia, distrito Ulloa
Horario: 8 a. m. a 10 a. m.
Zona afectada:
- Condominio Arbora Segunda Etapa.
La suspensión afectará a 34 clientes.
Cantón de San Rafael, distrito Los Ángeles
Horario: 7:30 a. m. a 11 a. m.
Zona afectada:
- Sector ubicado 500 metros sobre el camino Los Cipreses del Tirol.
La suspensión afectará a cinco clientes.
La ESPH informó que los cortes de luz obedecen a labores para mejorar las redes eléctricas y reforzar la confiabilidad del servicio que reciben los usuarios.
La empresa comunicó estas suspensiones mediante su sitio web, mensajes de texto, WhatsApp y distribución de volantes informativos.
¿Cómo verificar si su servicio será afectado?
Los usuarios pueden consultar si su contrato está incluido en la suspensión programada mediante el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm