El País

Cortes de luz en Heredia: ESPH suspenderá el servicio este viernes 12 de junio

Decenas de clientes enfrentarán interrupciones eléctricas programadas durante la mañana. Consulte los horarios y verifique si su servicio estará entre los afectados

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
ESPH suspenderá el servicio eléctrico este viernes en el condominio Be Cariari, Heredia.
Vecinos de Ulloa y Los Ángeles enfrentarán cortes de luz programados este viernes debido a obras de fortalecimiento de la infraestructura eléctrica. (Gemini/Gemini)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCcortes de electricidadESPHcortes de luz
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.