Cortes de luz del ICE dejarán sin electricidad sectores de Pérez Zeledón y Upala este miércoles 10 de junio

Vecinos de Pedregoso, Calle San Antonio, San Pablo, Colonia y Jazmines tendrán interrupciones eléctricas este miércoles.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará trabajos de mantenimiento que provocarán cortes de luz programados en comunidades de Pérez Zeledón, en San José, y en Upala, Alajuela, durante este miércoles 10 de junio de 2026.

Las interrupciones del servicio eléctrico se extenderán entre las 7 a. m. y la 1 p. m., según la zona afectada.

En el distrito de San Isidro de El General se suspenderá el servicio eléctrico por labores de mantenimiento en los siguientes sectores:

Pedregoso

Horario: 7 a. m. a 1 p. m.

Calle San Antonio y San Pablo

Horario: 8 a. m. a 1 p. m.

En el cantón de Upala, provincia de Alajuela, los trabajos de mantenimiento afectarán:

Colonia y Jazmines A y B

Horario: 8 a. m. a 1 p. m.

La institución indicó que estos trabajos forman parte de las labores de mantenimiento de la red eléctrica.

Para más información sobre las suspensiones programadas del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/