Cortes de luz en Heredia: ESPH suspenderá el servicio este jueves 4 de junio en San Isidro

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) anunció un corte programado de electricidad para este jueves 4 de junio del 2026 en el cantón de San Isidro, como parte de labores de mantenimiento preventivo en la red eléctrica.
La suspensión del servicio se efectuará entre las 7 a. m. y las 4 p. m. en el distrito de San José, específicamente en el sector de Lomas Verdes del Zurquí.
Según informó la ESPH, los trabajos buscan garantizar un suministro eléctrico confiable y continuo para los usuarios de la zona.
La afectación alcanzará un total de 504 clientes.
La empresa indicó que comunicó la suspensión mediante su página web, mensajes de texto, WhatsApp y Facebook.
Los vecinos pueden verificar si su servicio se encuentra dentro del área afectada mediante el número de contrato en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm