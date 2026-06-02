Cortes de luz en Heredia: ESPH suspenderá el servicio este jueves 4 de junio en San Isidro

Más de 500 abonados de Lomas Verdes del Zurquí permanecerán sin electricidad este jueves por trabajos programados de la ESPH.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) anunció un corte programado de electricidad para este jueves 4 de junio del 2026 en el cantón de San Isidro, como parte de labores de mantenimiento preventivo en la red eléctrica.

La suspensión del servicio se efectuará entre las 7 a. m. y las 4 p. m. en el distrito de San José, específicamente en el sector de Lomas Verdes del Zurquí.

Según informó la ESPH, los trabajos buscan garantizar un suministro eléctrico confiable y continuo para los usuarios de la zona.

La afectación alcanzará un total de 504 clientes.

La empresa indicó que comunicó la suspensión mediante su página web, mensajes de texto, WhatsApp y Facebook.

Los vecinos pueden verificar si su servicio se encuentra dentro del área afectada mediante el número de contrato en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm