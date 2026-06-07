Cortes de luz en Heredia: ESPH suspenderá el servicio en San Rafael este martes 9 de junio

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) anunció una suspensión programada del servicio eléctrico en el cantón de San Rafael, provincia de Heredia, para este martes 9 de junio de 2026. La medida afectará a 205 clientes debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución.
La interrupción del suministro se realizará entre las 7:30 a. m. y las 3 p. m. en el distrito de Los Ángeles.
¿Dónde serán los cortes de luz?
La ESPH informó que la afectación se concentrará en:
- Residencial Ave Paraíso.
Según la entidad, estos trabajos buscan fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico y reducir el riesgo de interrupciones no programadas.
Horario de la suspensión
- Fecha: martes 9 de junio de 2026.
- Hora de inicio: 7:30 a. m.
- Hora de finalización: 3 p. m.
- Clientes afectados: 205.
La empresa comunicó la suspensión mediante su sitio web, mensajes de texto, WhatsApp y Facebook.
La ESPH habilitó una consulta en línea para que cada cliente confirme si su número de contrato se encuentra dentro del área impactada por los trabajos programados.
Verificación de afectación:https://tinyurl.com/23jypfzm