Cortes de luz en Heredia: ESPH suspenderá el servicio en San Rafael este martes 9 de junio

Más de 200 clientes de San Rafael de Heredia enfrentarán una interrupción eléctrica temporal debido a trabajos preventivos en la red.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) anunció una suspensión programada del servicio eléctrico en el cantón de San Rafael, provincia de Heredia, para este martes 9 de junio de 2026. La medida afectará a 205 clientes debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución.

La interrupción del suministro se realizará entre las 7:30 a. m. y las 3 p. m. en el distrito de Los Ángeles.

¿Dónde serán los cortes de luz?

La ESPH informó que la afectación se concentrará en:

Residencial Ave Paraíso.

Según la entidad, estos trabajos buscan fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico y reducir el riesgo de interrupciones no programadas.

Horario de la suspensión

Fecha: martes 9 de junio de 2026.

martes 9 de junio de 2026. Hora de inicio: 7:30 a. m.

7:30 a. m. Hora de finalización: 3 p. m.

3 p. m. Clientes afectados: 205.

La empresa comunicó la suspensión mediante su sitio web, mensajes de texto, WhatsApp y Facebook.

La ESPH habilitó una consulta en línea para que cada cliente confirme si su número de contrato se encuentra dentro del área impactada por los trabajos programados.

Verificación de afectación:https://tinyurl.com/23jypfzm