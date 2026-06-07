El País

Cortes de luz en Heredia: ESPH suspenderá el servicio en San Rafael este martes 9 de junio

ESPH realizará cortes de luz en San Rafael de Heredia este martes 9 de junio de 2026. La suspensión afectará a 205 clientes por mantenimiento

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Por Silvia Ureña Corrales
ESPH realizará cortes de luz en Heredia este sábado 25 de abril de 7 a. m. a 3 p. m. por mantenimiento preventivo.
Más de 200 clientes de San Rafael de Heredia enfrentarán una interrupción eléctrica temporal debido a trabajos preventivos en la red. (ESPH/Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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