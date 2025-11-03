Cortes de luz en Heredia el 4 de noviembre: sectores y horarios

Los cortes programados de la ESPH en Heredia se realizarán este martes 4 de noviembre en tres sectores. Consulte si le afecta.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) anunció tres cortes de luz programados para este martes 4 de noviembre en distintos sectores del cantón de Heredia, como parte de trabajos de mejora en la red eléctrica.

El primer corte afectará a vecinos de San Francisco, específicamente frente al supermercado AM PM, desde las 7:30 a. m. hasta las 11 a. m., debido a la instalación de transformadores que permitirá optimizar el suministro eléctrico en la zona.

Una segunda suspensión tendrá lugar en La Saca, de la plaza de deportes 25 metros al oeste, entre las 7:30 a. m. y las 9:30 a. m., mientras se realiza mantenimiento preventivo en un transformador.

El tercer corte se aplicará en Santa Cecilia, en la calle El Gringo, desde las 7:30 a. m. hasta las 2 p. m., por reubicación de postería, un trabajo necesario para mejorar la seguridad y estabilidad del tendido eléctrico.

En total, 120 servicios se verán interrumpidos durante las horas indicadas. La empresa informó que ha notificado a los usuarios mediante su sitio web, mensajes de texto, WhatsApp y volantes distribuidos en las comunidades afectadas.

Usted puede verificar si su servicio se verá interrumpido al ingresar su número de contrato en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm.