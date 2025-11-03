El País

Cortes de luz en Heredia el 4 de noviembre: sectores y horarios

La ESPH realizará cortes de luz este martes 4 de noviembre en Heredia por trabajos de mejora eléctrica. Verifique si su zona será afectada

Por Silvia Ureña Corrales
ESPH instala primer dispositivo en el país para evitar que ardillas suban a tendido eléctrico
Los cortes programados de la ESPH en Heredia se realizarán este martes 4 de noviembre en tres sectores. Consulte si le afecta. (Cortesía)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

