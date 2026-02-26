Cortes de luz en Heredia centro este viernes 27 por mantenimiento

La ESPH suspenderá el servicio eléctrico este viernes 27 en Heredia centro por trabajos preventivos en condominio Villa Real.

Un total de 75 clientes del cantón de Heredia enfrentarán una suspensión programada del servicio eléctrico este viernes 27 de febrero, según informó la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

La interrupción se aplicará en el distrito de Heredia, específicamente en el condominio Villa Real. El corte iniciará a las 7 a. m. y se extenderá hasta las 12 p.m.

La ESPH detalló que los trabajos responden a labores de mantenimiento preventivo, con el objetivo de fortalecer la continuidad y confiabilidad del suministro eléctrico en la zona.

La comunicación a las personas usuarias se realizó mediante la página web oficial, mensajes de texto y WhatsApp.

Si usted reside en el sector señalado, puede verificar si su número de contrato se encuentra dentro de los afectados en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm