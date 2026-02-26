El País

Cortes de luz en Heredia centro este viernes 27 por mantenimiento

¿Vive en Heredia? Este viernes habrá una suspensión eléctrica programada en un condominio del centro

Por Silvia Ureña Corrales
Uno de los medidores eléctricos que la ESPH prevé sustituir en hogares y comercios de Heredia como parte del plan de modernización hacia un sistema de medición inteligente.
La ESPH suspenderá el servicio eléctrico este viernes 27 en Heredia centro por trabajos preventivos en condominio Villa Real. (ESPH/Cortesía)







