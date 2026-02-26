Cortes de luz del ICE dejarán sin servicio a Pérez Zeledón y San Vito este viernes 27 de febrero

El ICE aplicará cortes de luz este viernes 27 en zonas específicas de San José y Puntarenas por mantenimiento.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) suspenderá el servicio eléctrico este viernes 27 de febrero en sectores de San José y Puntarenas debido a trabajos de mantenimiento programado.

En la provincia de San José, la afectación se presentará en el cantón de Pérez Zeledón, distrito de San Isidro de El General, específicamente en la localidad de Santa Cecilia. El corte iniciará a las 8 a. m. y se extenderá hasta la 1 p. m.

Mientras tanto, en la provincia de Puntarenas, el servicio se interrumpirá en el cantón de Coto Brus, distrito de San Vito, en los sectores de calle Las Monjas y calle Minae. La suspensión también se aplicará de 8 a. m. a 1 p. m.

El ICE informó que estas labores forman parte del mantenimiento preventivo de la red eléctrica, con el fin de mejorar la estabilidad y continuidad del suministro.