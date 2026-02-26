Cortes de luz del CNFL en Curridabat, Belén y Moravia este viernes

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció cortes de luz programados para este viernes 27 de febrero del 2026 en sectores de San José y Heredia, debido a trabajos de extensión de líneas, mantenimiento preventivo y obras por contrato en redes eléctricas.

Las interrupciones se aplicarán en horarios específicos y afectarán zonas parciales de Curridabat, Belén y Moravia.

En San José, cantón de Curridabat, el corte se realizará de 7:30 a. m. a 3 p. m. por proyectos empresariales relacionados con extensión de líneas. La suspensión abarcará desde Tornicentro, 200 metros oeste sobre avenida 54A, hasta la fábrica de Placas y Rótulos de Metal Hergar Ltda., con afectación parcial en la transversal 77.

Entre los sitios de referencia se encuentran Lab Wimo, Taller Industrial Tainea, barrio Chapultepec, la fábrica Hergar Ltda. y viviendas ubicadas en el sector.

En Heredia, cantón de Belén, distrito de la Rivera, la interrupción será de 8 a. m. a 3 p. m. debido a mantenimiento preventivo en obras eléctricas. El corte comprenderá desde la entrada al residencial El Paso de las Garzas, 100 metros al norte y 200 metros al este.

En esta zona se verá afectado parcialmente el balneario Ojo de Agua, específicamente la alimentación del costado sur, así como casas de habitación cercanas.

En San José, cantón de Moravia, distrito La Trinidad, el servicio se suspenderá de 8 a. m. a 1 p. m. por obras por contrato de redes eléctricas asociadas a la extensión de línea. El área impactada incluye desde la entrada principal de Eco Moravia hasta 100 metros noreste.

En ese sector se encuentran el condominio Eco Moravia y viviendas aledañas.

Para más información sobre suspensiones programadas, puede ingresar al sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones