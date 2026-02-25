Cortes de luz de CNFL suspenderán el servicio en Tirrases, Santa Bárbara y Desamparados este jueves

Tirrases, Santa Bárbara, Desamparados y Escazú tendrán cortes de luz programados este jueves 26 de febrero.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) aplicará cortes de luz este jueves 26 de febrero de 2026 en sectores de San José y Heredia por trabajos de mantenimiento, instalación de equipo y mejoras en la red eléctrica.

Las interrupciones se ejecutarán en Tirrases de Curridabat, San Juan de Santa Bárbara de Heredia y San Miguel de Desamparados, según informó la empresa.

San José, Curridabat, Tirrases

El corte se aplicará de 7:30 a. m. a 5 p. m. por traslado de acometidas, como parte de proyectos empresariales.

La suspensión abarcará de la Escuela 15 de Agosto 180 metros este sobre avenida 76 y de Creaciones Abdías 200 metros oeste sobre diagonal 70A hasta Súper Pamela.

Entre los puntos de referencia se encuentran Minisúper FJ, Reparación de Celulares JC, Ferretería Pamela, la Municipalidad de Curridabat, Carrocerías MC Precisión S. A. y viviendas.

Heredia, Santa Bárbara, San Juan

En San Juan de Santa Bárbara el servicio se suspenderá de 8 a. m. a 3 p. m. por instalación de transformador.

El área afectada comprende el Depósito San Miguel 400 metros norte.

El corte impactará viviendas y sitios como Trome Electrical, Super Baterías, Marmolería San Juan, Papas la Milenita, el Centro de Cuido Diurno de San Juan, Kommunity y calle Las Papas.

San José, Desamparados, San Miguel

En San Miguel de Desamparados, la interrupción se realizará de 8 a. m. a 3:30 p. m. por mantenimiento preventivo.

El trabajo se concentrará en la urbanización Damas Israelitas, calle La Paz. La afectación incluye viviendas.

Para consultar el detalle oficial y posibles actualizaciones puede ingresar al sitio: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones