Cortes de luz de CNFL afectarán San Pedro, Curridabat, Santa Bárbara y San Sebastián este miércoles

CNFL suspenderá el servicio eléctrico el 25 de febrero en Montes de Oca, Curridabat, Santa Bárbara y San Sebastián.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) aplicará cortes de luz programados el miércoles 25 de febrero de 2026 en sectores de Montes de Oca, Curridabat, Santa Bárbara de Heredia y San Sebastián. Las interrupciones responden a proyectos empresariales, mantenimiento preventivo, construcción de obras eléctricas y traslado de líneas.

En San José, Montes de Oca, distrito San Pedro (parcial), la suspensión será de 7:30 a. m. a 5 p. m. por conversión de voltaje.

El corte abarcará desde Maky, 570 metros al sur sobre la transversal 63, hasta la entrada 4 del Archivo Nacional. Se incluyen tramos parciales de las avenidas 18 y 26. La afectación comprenderá comercios, oficinas, centros religiosos, instituciones y viviendas cercanas a puntos como Arco Iris, Pollo Frito La Pampa, Panes y Quesos JHS, el condominio Villa Ponente y la Municipalidad de Montes de Oca.

En San José, Curridabat, distrito Granadilla (parcial), el servicio se interrumpirá de 8 a. m. a 4 p. m. por mantenimiento preventivo. El área impactada se ubica desde el cruce de Los Figueres, a 2,1 kilómetros al norte sobre la carretera principal, hasta el Automercado de Guayabos. También se incluyen sectores cercanos al Parque de los Perros y al condominio Tesoro del Rey, así como zonas residenciales, centros comerciales, embajadas, centros médicos y oficinas.

En Heredia, Santa Bárbara, distrito Jesús (parcial), el corte será de 8 a. m. a 4 p. m. debido a la relocalización de postería. El tramo afectado comprende desde la planta de Pipasa hasta 500 metros al norte. La interrupción impactará viviendas y establecimientos cercanos como Expo Flora y la propia planta industrial.

Asimismo, en San José, cantón Central, distrito San Sebastián (parcial), la suspensión se aplicará de 8 a. m. a 2 p. m. por traslado de líneas. El sector incluye la ruta 213 hacia Paso Ancho, desde el Lubricentro La Rotonda hasta el bufete Mathews, con afectación a viviendas y comercios como restaurantes, minisúper y talleres.

Para consultar el detalle oficial y verificar si su propiedad se encuentra dentro del área impactada, puede ingresar al sitio: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones