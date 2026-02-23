Cortes de luz afectarán Montes de Oca, Coronado, Santa Ana y San José este martes 24 de febrero

Montes de Oca, Coronado, Santa Ana y Merced tendrán cortes de luz este martes 24 por mantenimiento y obras eléctricas.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) suspenderá el servicio eléctrico este martes 24 de febrero en varios cantones de San José debido a trabajos programados en la red.

Las interrupciones se aplicarán en sectores de Montes de Oca, Coronado, Santa Ana y el cantón Central de San José, como parte de proyectos empresariales, mantenimiento preventivo, construcción de obras eléctricas y labores en la red subterránea.

Montes de Oca

En el cantón de Montes de Oca, distrito de San Pedro, el corte será de 7:30 a. m. a 5 p. m.

La suspensión abarcará de Merecumbé 300 metros al oeste sobre avenida 8 hasta el Outlet Mall, con afectación en calles 65, 63 y 59.

En el área se ubican comercios, oficinas, empresas y viviendas, entre ellas Cartuchos Costarricenses CCSA, Farmacia La Bomba, el Laboratorio Clínico San Pedro, la gasolinera Delta, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la oficina de Recursos Humanos de la Universidad de Costa Rica.

Según la categoría reportada por la CNFL, los trabajos corresponden al traslado de acometidas eléctricas.

Coronado

En el cantón de Coronado, distrito de Patalillo, la interrupción se extenderá de 8 a. m. a 4 p. m.

El corte comprenderá Dulce Nombre, desde la subestación de Coronado hasta El Lagar y un costado de la plaza de deportes.

Las labores están clasificadas como mantenimiento preventivo de obras eléctricas y afectarán principalmente casas de habitación.

Santa Ana

En el cantón de Santa Ana, distrito de Brasil, el servicio se suspenderá de 8 a. m. a 4 p. m.

El sector afectado se ubica desde la entrada a la planta hidroeléctrica Brasil, a 300 metros al sur.

La CNFL ejecutará trabajos de relocalización de postería en la zona, con impacto en viviendas cercanas.

San José, distrito Merced

En el cantón Central de San José, distrito Merced, el corte será de 8 a. m. a 1:30 p. m.

La interrupción abarcará de calle 10 a calle 20 y de avenida 5 a avenida 11.

En este perímetro se encuentran establecimientos como Auto Sensores San José, el Ejército de Salvación, el hotel Franciny, la Importadora Everdai y el Centro de Servicio Barrio México.

Los trabajos corresponden a mantenimiento en la red de media tensión subterránea.

Para consultar el detalle oficial y eventuales actualizaciones, puede ingresar al sitio: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones