Cortes de luz en Guápiles este domingo 15 de febrero por mantenimiento del ICE

Barrio La Cruz y Lesville en Guápiles no tendrán electricidad este domingo de 7 a.m. a 3 p.m.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aplicará cortes de luz en Guápiles este domingo 15 de febrero debido a trabajos programados de mantenimiento en la red eléctrica.

La suspensión del servicio afectará los sectores de barrio La Cruz y Lesville.

El corte iniciará a las 7 a.m. y se extenderá hasta las 3 p.m., según la programación oficial. Durante ese periodo, podría experimentar interrupción total del suministro eléctrico mientras el personal técnico ejecuta las labores previstas.

El ICE indicó que estos trabajos forman parte de las acciones preventivas para fortalecer la estabilidad del sistema eléctrico y reducir el riesgo de fallas imprevistas.

Si usted reside o tiene actividades comerciales en las zonas señaladas, conviene tomar previsiones como desconectar equipos sensibles y organizar sus tareas con anticipación.

Para más información y consultar el detalle oficial de suspensiones programadas, puede ingresar al siguiente enlace: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/