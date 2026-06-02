Cortes de luz en Escazú afectarán sectores de San Antonio este jueves

Vecinos de San Antonio de Escazú enfrentarán un corte de luz de siete horas por obras eléctricas de la CNFL.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará un corte de luz programado en el distrito de San Antonio de Escazú, en San José, el jueves 4 de junio del 2026.

La suspensión del servicio se extenderá desde las 8 a. m. hasta las 3 p. m. y responde a trabajos de construcción de obras eléctricas relacionados con la relocalización de postería. La medida forma parte de las labores de mejora y fortalecimiento de la red eléctrica.

La interrupción abarcará sectores de Altos de Bello Horizonte, en las cercanías del Hotel Glamping.

Entre los puntos de referencia incluidos en el área afectada figuran:

Casas de habitación de la zona.

Condominio La Cumbre.

Condominio Loma Vista.

Tanque del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en Bello Horizonte.

Más información sobre los cortes puede ingresar a: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones