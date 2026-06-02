El País

Cortes de luz en Escazú afectarán sectores de San Antonio este jueves

Consulte cuáles son las comunidades incluidas, el horario del corte y las razones de los trabajos anunciados por la CNFL

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Por Silvia Ureña Corrales
Trabajadores colocan cables del alumbrado público en tramo La Lima-Taras
Vecinos de San Antonio de Escazú enfrentarán un corte de luz de siete horas por obras eléctricas de la CNFL. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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