El País

Cortes de luz en Desamparados y Alajuelita este lunes 13 de abril: horarios y zonas afectadas

¿Vive en Desamparados o Alajuelita? Consulte aquí las zonas, horarios y detalles de las suspensiones eléctricas programadas para este lunes 13 de abril

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Por Silvia Ureña Corrales
Vecinos y comercios de San Pedro tendrán cortes de luz el 8 de marzo por trabajos eléctricos de la CNFL en la carretera Interamericana Sur.
Desamparados y Alajuelita tendrán cortes de luz programados este lunes 13 de abril por trabajos eléctricos de la CNFL. (CNFL/Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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