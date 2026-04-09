Cortes de luz en Desamparados y Alajuelita este lunes 13 de abril: horarios y zonas afectadas

Desamparados y Alajuelita tendrán cortes de luz programados este lunes 13 de abril por trabajos eléctricos de la CNFL.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció cortes de luz programados para este lunes 13 de abril del 2026 en sectores de Desamparados y Alajuelita, en San José. Las interrupciones obedecen a trabajos de construcción y mantenimiento en la red eléctrica.

En Desamparados, el corte afectará de forma parcial a San Rafael Abajo, específicamente en barrio Valencia y alrededores de los camerinos de la cancha. La suspensión del servicio se aplicará entre las 8 a. m. y las 4 p. m. debido al cambio de transformadores. La afectación incluye principalmente casas de habitación.

En Alajuelita, el servicio eléctrico se suspenderá de forma parcial en el distrito de Concepción. El corte se extenderá desde las 8:30 a. m. hasta las 4 p. m. por labores de mantenimiento preventivo.

La interrupción abarcará el tramo que va desde el colegio Cedes Don Bosco, 500 metros al norte, hasta 150 metros antes del puente hacia San Rafael Abajo. Entre los puntos de referencia destacan el auditorio Generación, Campeones de Jesús, Quesos de Reyes, Panificadora Morales, verdulería Bendición de Dios, calle Chiribico, calle Marcada, taller mecánico Map, súper La Palmera, soda La Prosperidad, súper La Esperanza, calle Altamira, panadería Varón, bazar Eli, escuela Carmen Lyra, panadería Celestial y minisúper Lux, además de viviendas.

Para más información, usted puede consultar el sitio oficial: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones