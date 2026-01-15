El País

Cortes de luz en Desamparados este viernes 16 de enero por mantenimiento de CNFL

333 servicios estarán sin luz este viernes 16 de enero en San José por trabajos de mantenimiento de CNFL entre las 8 a. m. y las 3:30 p. m.

Por Silvia Ureña Corrales
Postes caídos de tendido eléctrico en Curridabat
CNFL cortará el servicio eléctrico a 333 clientes en San José este viernes durante más de siete horas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

