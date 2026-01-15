Cortes de luz en Desamparados este viernes 16 de enero por mantenimiento de CNFL

CNFL cortará el servicio eléctrico a 333 clientes en San José este viernes durante más de siete horas.

Este viernes 16 de enero del 2026, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) interrumpirá el servicio eléctrico en una zona parcial de San Juan de Dios, en el cantón de Desamparados, San José. El corte programado se extenderá desde las 8 a. m. hasta las 3:30 p. m., como parte de un operativo de mantenimiento preventivo en la red de distribución.

Los trabajos dejarán sin electricidad a 333 servicios ubicados entre la calle San Juan, desde el Bar Melis hacia el sur, pasando la plaza de deporte hasta la Tienda De Mi Imaginación. También se afectará el sector que va desde el parque Las Piedras hasta el Río Cañas.

Para verificar si su vivienda o negocio forma parte del área afectada, consulte el mapa de suspensiones actualizado en el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones