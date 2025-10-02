Cortes de luz en Curridabat, Tirrases y Calle Blancos este viernes: conozca los horarios

La CNFL suspenderá el servicio eléctrico en tres distritos de San José este viernes 3 de octubre por labores programadas.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó suspensiones del servicio eléctrico en tres distritos de San José para este viernes 3 de octubre del 2025.

Los trabajos, que se extenderán desde primeras horas de la mañana, forman parte de labores de mantenimiento, proyectos empresariales y obras por contrato de redes eléctricas.

En Curridabat, el corte se realizará de 7:30 a. m. a 4:30 p. m. por mantenimiento preventivo. El sector comprende desde la gasolinera Indoor hasta la línea del tren y calle Carranza.

Entre los sitios incluidos están los apartamentos La Margarita, las oficinas de Irex de Costa Rica, la clínica dental de la doctora Coto, así como residencias y comercios de la zona.

En Tirrases, también en San José, la suspensión será parcial de 7:30 a. m. a 5 p. m. debido a la extensión de líneas.

Se interrumpirá el servicio en los cuadrantes comprendidos entre avenidas 62 y 60, y calles Mercedes, 93 y 91A. Entre los lugares de referencia figuran Telecable, la Asociación de Desarrollo de Tirrases, la panadería Donde Vicky, el bufete Arróniz y Asociados, así como locales de telecomunicaciones y casas de habitación.

En Calle Blancos de Goicoechea, el corte está previsto de 8 a. m. a 10 a. m. por la instalación de un banco de transformadores.

El sector incluye los alrededores del Colegio de Químicos y Microbiólogos. Entre los puntos de referencia se mencionan la clínica neurológica, la comunidad religiosa El Buen Pastor, Avalon, Farmacia La Bomba y consultorios de abogados.

La CNFL recomendó a los vecinos y comercios tomar previsiones, desconectar aparatos eléctricos y programar actividades considerando las interrupciones.

Para más información sobre las suspensiones del servicio eléctrico, consulte en CNFL – Suspensiones programadas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.