Cortes de luz afectarán San Pedro y San Sebastián este 2 jueves: tome nota de los detalles

CNFL interrumpirá el servicio eléctrico en partes de San Pedro y San Sebastián este 2 de octubre por instalación de conductor y poste.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará interrupciones del servicio eléctrico este jueves 2 de octubre del 2025 en San Pedro de Montes de Oca y San Sebastián, cantón Central de San José, como parte de trabajos de instalación de conductor y poste.

Estas labores forman parte de los proyectos empresariales y obras por contrato que buscan mejorar la infraestructura eléctrica en ambas zonas.

En San Pedro, el corte se extenderá desde las 7:30 a. m. hasta las 5 p. m. y afectará parcialmente las siguientes áreas:

Desde la Universidad Americana , 200 metros al oeste sobre avenida 10, hasta el costado norte del Cementerio de San Pedro , incluyendo parcialmente calles 53 y 55.

, 200 metros al oeste sobre avenida 10, hasta el costado norte del , incluyendo parcialmente calles 53 y 55. Desde la Escuela Franklin Roosevelt , 280 metros al sur sobre calle 57 hasta la intersección con avenida 16, incluyendo parcialmente avenidas 12A, 14, 14A, 16 y calle 55.

, 280 metros al sur sobre calle 57 hasta la intersección con avenida 16, incluyendo parcialmente avenidas 12A, 14, 14A, 16 y calle 55. Desde el costado noroeste del IAFA, 480 metros al oeste sobre avenida 12 hasta Comercio Domótica S.A., afectando parcialmente calles 55, 59, 61 y la circunvalación sentido sur–norte.

Entre los puntos de referencia incluidos en la zona afectada están: Universidad Americana, Cementerio de Montes de Oca, Hostel In the Wind, Hospital Express, Mercado del Mar, ILISA, Roosevelt Dental, Municipalidad de Montes de Oca, Universidad Americana UAM S.R.L., Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), entre muchos otros comercios, residencias y condominios.

En San Sebastián, el corte parcial se realizará desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m. y abarcará un tramo de 1,3 kilómetros al norte desde la Iglesia de San Sebastián, cubriendo una zona residencial y comercial.

Algunos puntos de referencia en el área afectada incluyen: McDonald’s San Sebastián, Correos de Costa Rica, Ferretería y Depósito Irazú, Motel Cerca del Cielo, Restaurante Manillos, Talleres automotrices, Jardín de Niños y Niñas Cristo Rey, Vivero de la Municipalidad de San José, Funeraria Roca Eterna, entre otros establecimientos y viviendas.

Para verificar si su dirección se encuentra dentro del área de suspensión programada, puede consultar directamente en el sitio web oficial de la CNFL: www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones