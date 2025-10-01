El País

Cortes de luz afectarán San Pedro y San Sebastián este 2 jueves: tome nota de los detalles

CNFL anuncia cortes de luz para este jueves 2 de octubre en sectores de San Pedro y San Sebastián por trabajos en la red eléctrica

Por Silvia Ureña Corrales
CNFL interrumpirá el servicio eléctrico en partes de San Pedro y San Sebastián este 2 de octubre por instalación de conductor y poste.
CNFL interrumpirá el servicio eléctrico en partes de San Pedro y San Sebastián este 2 de octubre por instalación de conductor y poste. (Gemini/Gemini)







