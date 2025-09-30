Cortes de luz afectarán San José y Alajuela este miércoles: estos son los sectores

Vecinos de Escazú, Tirrases y La Guácima no tendrán luz el 1 de octubre por trabajos eléctricos de la CNFL.

Vecinos de Tirrases en San José, Escazú y La Guácima en Alajuela enfrentarán cortes de luz este martes 1 de octubre, debido a distintas labores programadas por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

En el distrito de Tirrases, en el cantón de Curridabat, el servicio eléctrico se suspenderá desde las 7:30 a. m. hasta las 5 p. m.

La afectación corresponde a un proyecto de instalación de conductor en la zona norte de Calle 91, entre el comercio Manza Té y la intersección con Calle Mercedes. La interrupción incluye puntos como Residencial Tirrá, Hostal Ecológico R y C del Nuevo Milenio y casas de habitación.

Por su parte, en Escazú centro, los trabajos iniciarán a las 8 a. m. y finalizarán a las 4 p. m. La suspensión responde a labores de relocalización de postería en el sector sur del AyA de Escazú, específicamente en Barrio Hollywood.

Entre los puntos impactados se encuentran el Colegio Nuestra Señora del Pilar, el Centro Agrícola Escazú y Matices Boutique.

En Alajuela, el corte de energía se extenderá desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m., en un tramo comprendido entre la segunda entrada de Hacienda Los Reyes y el Liceo la Guácima.

Las obras corresponden a una extensión de líneas bajo contrato de redes eléctricas. El sector incluye comercios y residencias como Neko’s Barber Shop, Pollos Alo Tico y Fisio Mora.

Usted puede consultar más detalles sobre cortes programados directamente en el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones