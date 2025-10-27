Cortes de luz en Curridabat, Colón y Barrio Cuba este martes 28 de octubre

La CNFL interrumpirá el servicio en sectores de Curridabat, Colón y Barrio Cuba este martes por trabajos eléctricos.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó varios cortes de electricidad en distintos puntos del cantón de Curridabat, Colón de Mora y Barrio Cuba, en San José, para este martes 28 de octubre del 2025.

Las suspensiones, que se realizarán entre las 7:30 a. m. y las 5 p. m., responden a labores de mantenimiento preventivo, extensión de líneas y relocalización de postería.

En Curridabat, los trabajos comenzarán a las 7:30 a. m. y se extenderán hasta las 5 p. m., con interrupciones sobre la ruta secundaria 210, desde la rotonda de Hacienda Vieja hasta el puente frente a Curri Outlet, así como en parte de la calle 93. La suspensión está relacionada con proyectos empresariales de extensión de líneas eléctricas.

Entre los sitios más reconocidos dentro del área se encuentran BarriPlast S. A., La Ciabata, Mas x Menos de Hacienda Vieja, Lab WIMO MOWE, Moto Repuestos JMG, Tecno ID, Barbierplast S. A., Corporación de Supermercados Unidos, Jcdecaux Top Media Costa Rica, Pasqui S. A., Residencial Pasqui, Publiex S. A., y varias instalaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Claro y Liberty. También se incluyen viviendas particulares.

En el cantón de Mora, específicamente en el distrito de Colón, la suspensión se extenderá de 8 a. m. a 4 p. m., en el costado sur de la parroquia La Asunción de la Virgen María. Esta interrupción responde a la relocalización de postería como parte de obras eléctricas en curso.

Algunos puntos referenciales en esta zona son la farmacia Solaris, Terraza La Villa del Pueblo, Correos de Costa Rica, Carnicería El Bosque, Clínica Dental Familiar, COOPEALIANZA, Librería Asunción, Cafetería Lalita y diversas casas de habitación.

Por su parte, en San José, el corte será en Barrio Cuba entre las 8 a. m. y las 4 p. m. El área de intervención se ubica 100 metros al sur de la iglesia Medalla Milagrosa, desde calle 20 entre avenidas 28 y 30. Esta suspensión corresponde a labores de mantenimiento preventivo.

En esta zona, el servicio se suspenderá en negocios como El Pan Nuestro (Icarvel S. A.), las instalaciones de Claro Telecomunicaciones y varias viviendas.

Para más detalles sobre este corte u otras suspensiones programadas, la institución habilitó la siguiente plataforma de consulta:https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones