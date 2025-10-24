Cortes de luz afectarán Pavas este sábado por obras eléctricas

Vecinos de Pavas no tendrán electricidad este sábado por trabajos de la CNFL en conversión de voltaje. Foto: Rafael Pacheco Granados

Vecinos de Pavas, en el cantón Central de San José, deberán prepararse para un corte de electricidad este sábado 25 de octubre de 2025, debido a trabajos programados por la CNFL en el marco de obras eléctricas para la conversión de voltaje.

La interrupción afectará el servicio desde las 8 a. m. hasta las 5 p. m., en un sector específico de esta comunidad josefina.

Según confirmó la empresa, el corte comprende el área ubicada del Hospital Psiquiátrico hacia el norte, donde se desarrollarán labores técnicas de infraestructura que requieren suspender el fluido eléctrico de manera preventiva.

Áreas afectadas

Entre los puntos de referencia dentro del perímetro con interrupción se incluyen:

Colegio Técnico Profesional de Pavas

COOPESALUD

Parte del Hospital Psiquiátrico

Soda Alemans

Asociación de Empleados del Hospital Psiquiátrico

Para más detalles sobre este corte u otras suspensiones programadas, la institución habilitó la siguiente plataforma de consulta:https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones