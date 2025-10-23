Cortes de luz de la CNFL afectarán zonas de Heredia este viernes por mantenimiento eléctrico

La CNFL realizará cortes de luz en sectores de Heredia este viernes por mantenimiento preventivo.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) interrumpirá el servicio eléctrico este viernes 24 de octubre en sectores de Heredia, Barva y San Pablo, debido a mantenimiento preventivo en la red de distribución.

La suspensión se extenderá desde las 8 a.m. hasta las 3 p.m., según lo informado por la entidad en la categoría de mantenimiento de obras eléctricas.

El área afectada incluye puntos específicos 200 metros al noroeste y 250 metros al norte de la clínica de Barva, así como zonas cercanas a la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado local.

La CNFL realizará cortes de luz en sectores de Heredia este viernes por mantenimiento preventivo. (Cortesía /Cortesía)

Los cortes forman parte del plan preventivo de la CNFL para fortalecer el sistema eléctrico en comunidades que presentan alta demanda o infraestructura en revisión técnica.

Para más información sobre cortes programados, puede ingresar a: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones