Cortes de luz afectarán San José y Cartago este jueves: estos son los horarios

Cortes de luz afectarán sectores de Tirrases, Tres Ríos y San José centro este jueves 23 por trabajos de la CNFL.

Este jueves 23 de octubre, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará cortes de luz programados en distintas zonas de San José y Cartago, como parte de labores de mantenimiento, construcción y mejoras en la red eléctrica.

En Tirrases, distrito del cantón de Curridabat, el corte responde a un proyecto de conversión de tensión dentro del plan de Proyectos Empresariales y será desde las 7:30 a.m. hasta las 5 p.m. Las zonas afectadas comprenden:

De la pulpería Buen Gusto, 580 metros al oeste sobre calle Las Mercedes, incluyendo las avenidas 62A, 68, 68A, 70 y las calles 95A, 97 y 101.

Del salón comunal de Tirrases, 250 metros al norte por calle 95, cubriendo las avenidas 58A, 58B, 60 y las calles 95, 97 y 97A.

Barrio Lomas de San Pancracio, incluyendo las avenidas 60, 60A, 62 y las calles 91A y 93.

Entre los sitios de referencia impactados figuran bufetes, panaderías, empresas de telecomunicaciones, talleres, ferreterías, residencias, supermercados, centros de eventos y casas de habitación.

En San Rafael de Tres Ríos, Cartago, se interrumpirá el servicio eléctrico parcialmente en las zonas de Calle Yerbabuena y Calle Lomas del Este, en horario de 8 a. m. a 11 a. m.

Este corte se debe a trabajos de mantenimiento preventivo bajo la categoría de Mantenimiento de Obras Eléctricas. El sector comprende desde la iglesia de Yerbabuena hacia el este y el norte, hasta la entrada de calle Robles (calle Las Olas).

Entre los puntos referenciales afectados se encuentran el centro diurno de la tercera edad, viviendas y comercios locales.

En el cantón Central de San José, la CNFL también realizará una relocalización de postería cerca del Parque Benemérito de la Patria, en el horario comprendido entre 8 a. m. y 3 p. m.

El corte impactará el costado sur del parque y zonas aledañas, afectando instituciones educativas como la Escuela María Auxiliadora y el Colegio de Periodistas, así como negocios, hoteles, viviendas y otros comercios como lavanderías, restaurantes y talleres.

Para más información sobre estas y otras suspensiones programadas, puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones