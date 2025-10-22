El País

Cortes de luz afectarán San José y Cartago este jueves: estos son los horarios

Este jueves 23 de octubre, varios sectores de San José y Cartago quedarán sin electricidad por trabajos de la CNFL. Vea si su zona será afectada

Por Silvia Ureña Corrales
CNFL interrumpirá el servicio eléctrico en partes de San Pedro y San Sebastián este 2 de octubre por instalación de conductor y poste.
Cortes de luz afectarán sectores de Tirrases, Tres Ríos y San José centro este jueves 23 por trabajos de la CNFL.







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

