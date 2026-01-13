Cortes de luz en comunidades de Guanacaste este miércoles 14 de enero

Cuatro cantones de Guanacaste sufrirán interrupciones de luz este 14 de enero por trabajos del ICE.

Varios sectores de Guanacaste experimentarán cortes de luz programados este miércoles 14 de enero debido a trabajos de mantenimiento y mejora en la red eléctrica por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Las interrupciones afectarán principalmente a comunidades de los cantones de Hojancha, Cañas, Bagaces y Liberia, en distintos horarios a lo largo del día.

En el distrito de Puerto Carrillo, en Hojancha, se suspenderá el servicio de 1 a. m. a 9 a. m. en la localidad de Estrada Rábago, como parte de una extensión de línea. En Cañas, el corte se realizará de 7 a. m. a 1 p. m. en el sector de San Martín, donde se cambiará un poste dañado.

Por su parte, en Bagatzi, distrito de Bagaces, se ampliará la red eléctrica entre las 8 a. m. y las 2 p. m., mientras que en La Jabalina, distrito de Mayorga en Liberia, el servicio se interrumpirá entre las 8 a. m. y la 1 p. m. para realizar labores de poda de árboles que amenazan el tendido eléctrico.

El ICE recomienda a las personas usuarias tomar las previsiones necesarias para evitar contratiempos durante los periodos de interrupción programada.

Para conocer otras suspensiones programadas en diferentes sectores del país, usted puede visitar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/