El País

Cortes de luz en Cartago por trabajos del ICE este martes

El ICE suspenderá el servicio eléctrico este martes 20 de enero en dos localidades del cantón de Jiménez, Cartago, debido a trabajos de mantenimiento

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El ICE realizará cortes de electricidad en Quepos y Alajuela este 3 de octubre por trabajos de reubicación de postes.
El ICE suspenderá el servicio este martes 20 de enero en dos zonas de Pejibaye, Cartago, por mantenimiento. (Gemini/Gemini)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCortes de luzCortes de electricidadICE
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.