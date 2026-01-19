Cortes de luz en Cartago por trabajos del ICE este martes

El ICE suspenderá el servicio este martes 20 de enero en dos zonas de Pejibaye, Cartago, por mantenimiento.

Los vecinos de Pejibaye, en el cantón de Jiménez, Cartago, estarán sin servicio eléctrico este martes 20 de enero debido a labores de mantenimiento programadas por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Las zonas afectadas serán específicamente La Marta y Plaza Vieja.

Según informó la entidad, las interrupciones comenzarán a las 9 a. m. y finalizarán a las 3 p. m. del mismo día. El objetivo de los trabajos es garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico en la región.

Estos cortes se realizan de forma preventiva para mantener en condiciones óptimas la red eléctrica. El ICE recomienda tomar precauciones como desconectar electrodomésticos sensibles y preparar una fuente alterna de luz si es necesario.

Para más detalles, puede consultar la lista completa de suspensiones programadas en el siguiente enlace oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/