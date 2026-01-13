Cortes de luz en Cartago este miércoles por trabajos de Jasec

Este miércoles habrá cortes de luz en sectores clave de Cartago por labores de mantenimiento en el circuito Grupo Z.

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) suspenderá el servicio eléctrico este miércoles 14 de enero en varios sectores del cantón central de Cartago. Las interrupciones están programadas entre las 8 a. m. y las 3:30 p. m., debido al desmantelamiento e instalación de un poste, según el estudio 2025-1231.

El corte afectará el circuito del Grupo Z, específicamente sobre Avenida 4, desde el Cementerio General de Cartago hasta el Bar Palomitos 54, así como el costado sur de la Biblioteca Pública y el Centro Cívico por la Paz, en el sector de El Molino.

También se verán impactados clientes residenciales y comerciales de Avenida Central, desde Hipermascotas hasta la Catedral Nuestra Señora del Carmen, además de negocios como Farmacia Sucre, Correos de Costa Rica, Claro, AquaNova Salón, K-ninos e Iglesia María Auxiliadora, entre muchos otros.

La suspensión incluye además partes de Avenida 2, Avenida 1, Calle 10, Calle 16 y Avenida 6, con un listado que abarca centros educativos, restaurantes, clínicas, bufetes, comercios, parques, oficinas y residencias.

Jasec advierte que algunas de estas zonas experimentarán dos interrupciones cortas de aproximadamente 30 minutos, una en la mañana y otra en la tarde, debido a maniobras técnicas para ejecutar los trabajos sin afectar otras áreas del sistema.

Usted puede consultar el listado completo de lugares y negocios afectados en la publicación oficial disponible en el sitio de la empresa.