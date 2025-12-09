Cortes de luz en Cartago este miércoles por trabajos de Jasec

Cortes programados por Jasec dejarán sin electricidad a sectores de Cartago este miércoles 10 de diciembre.

Una suspensión programada del servicio eléctrico afectará este miércoles 10 de diciembre a varias zonas del cantón central de Cartago, debido a la instalación de un poste en el circuito Zeta de la red eléctrica administrada por Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec).

Los trabajos se extenderán desde las 7:30 a. m. hasta las 4:30 p. m., e impactarán directamente a los vecinos de Guadalupe, específicamente en el costado norte de Infesa, así como en los barrios La Cruz, La Mora, Nazareth y alrededores del puente Los Gemelos, según la boleta oficial emitida por la institución.

Entre los negocios y residencias que quedarán sin electricidad durante este periodo se encuentran:

Detailing Center

Aovics

Decasa

Baterías Irazú y Lavacar

Autos Akar

Distribuidora de Carnes Hikisa

Cars Masters

Lavacar del Este

Lavacar Donde Guido

Vidrios Andrés

Guapos Groming

Veterinaria Luka

Repuestos y Lubricentro Zusaro

Rectificadora Jari Campos

Agencia Propiautos del Sur

Infesa

También se verán afectados establecimientos como Terapia de Pareja y Familia Dra. Hannia Meneses, Miguelitos Licorería y Market, Taller JM, SM Radiadores, Metalarte, Repuestos Germany y Servicios Mecánicos Marín.

Las comunidades completas de barrio Nazareth, barrio La Cruz, Dique La Mora y el Dique al norte del puente Los Gemelos también enfrentarán interrupciones del servicio eléctrico durante las horas indicadas.

JASEC notificó que no habrá clientes afectados por maniobras adicionales y que la información fue comunicada por medios como perifoneo, página web y redes sociales.

Para más información sobre cortes programados, usted puede visitar: https://www.jasec.go.cr/index.php/suspensiones-programadas/