Cortes de luz en Cartago este miércoles 11: conozca las zonas afectadas y horarios

Vecinos y comercios de Cartago tendrán cortes de luz este miércoles 11 de marzo por trabajos en el circuito eléctrico de Guadalupe.

Varias comunidades de Cartago enfrentarán cortes de luz programados este miércoles 11 de marzo del 2026, debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica. La suspensión del servicio iniciará a las 7:30 a. m. y el restablecimiento está previsto para las 4:45 p. m.

La interrupción forma parte de labores de detallado de línea trifásica, necesarias para mejorar la operación y seguridad del sistema eléctrico en la zona.

Sectores de Cartago que tendrán cortes de luz

Los trabajos afectarán principalmente el circuito Cartago, en el sector de Guadalupe, desde el Súper La Violetera hacia el oeste, según el aviso de suspensión eléctrica programada.

Entre los lugares y establecimientos que podrían experimentar la interrupción del servicio se encuentran:

Soda Aroma y Sabor

Panadería Las Delicias

Phanton Tatto

Tiempos Jenny

Predio Otto y Eladio Leiva

Trasgot

Tayser S.A.

Predio de buses de Guadalupe

Vecinos del Súper La Violetera hacia el oeste

Dique La Mora

Casa del Dr. Franco Alvarenga

Mistral y finca al costado este

Tomates Los Moros

El aviso también contempla comercios, residenciales y centros de servicio ubicados en diferentes puntos del circuito, entre ellos:

Centro Comercial Majuny

Urbanización El Valle

Residencial Villas Durango

Condominio Manantiales

Super Guadalupe

Escuela de Santa Gertrudis

Plaza Vivo

Pizza Hut

Starbucks Coffee

McDonald’s

POPS

Farmacia Sucre

AMPM

Mercado Gastronómico

Bodegas Industriales Zeta

Electrolinera de Tejar Quijongo

Además, vecinos cercanos al pozo de agua La Mora, el cementerio general de Cartago y distintas calles residenciales podrían verse afectados durante la jornada.

Para consultar el detalle completo de las suspensiones programadas, puede ingresar al sitio oficial de Jasec.