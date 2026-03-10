Cortes de luz en Cartago este miércoles 11: conozca las zonas afectadas y horarios

Varias comunidades de Cartago enfrentarán cortes de luz programados este miércoles 11 de marzo del 2026, debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica. La suspensión del servicio iniciará a las 7:30 a. m. y el restablecimiento está previsto para las 4:45 p. m.
La interrupción forma parte de labores de detallado de línea trifásica, necesarias para mejorar la operación y seguridad del sistema eléctrico en la zona.
Sectores de Cartago que tendrán cortes de luz
Los trabajos afectarán principalmente el circuito Cartago, en el sector de Guadalupe, desde el Súper La Violetera hacia el oeste, según el aviso de suspensión eléctrica programada.
Entre los lugares y establecimientos que podrían experimentar la interrupción del servicio se encuentran:
- Soda Aroma y Sabor
- Panadería Las Delicias
- Phanton Tatto
- Tiempos Jenny
- Predio Otto y Eladio Leiva
- Trasgot
- Tayser S.A.
- Predio de buses de Guadalupe
- Vecinos del Súper La Violetera hacia el oeste
- Dique La Mora
- Casa del Dr. Franco Alvarenga
- Mistral y finca al costado este
- Tomates Los Moros
El aviso también contempla comercios, residenciales y centros de servicio ubicados en diferentes puntos del circuito, entre ellos:
- Centro Comercial Majuny
- Urbanización El Valle
- Residencial Villas Durango
- Condominio Manantiales
- Super Guadalupe
- Escuela de Santa Gertrudis
- Plaza Vivo
- Pizza Hut
- Starbucks Coffee
- McDonald’s
- POPS
- Farmacia Sucre
- AMPM
- Mercado Gastronómico
- Bodegas Industriales Zeta
- Electrolinera de Tejar Quijongo
Además, vecinos cercanos al pozo de agua La Mora, el cementerio general de Cartago y distintas calles residenciales podrían verse afectados durante la jornada.
Para consultar el detalle completo de las suspensiones programadas, puede ingresar al sitio oficial de Jasec.