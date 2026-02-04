Cortes de luz en Cartago este jueves por trabajos de Jasec en Ochomogo

La Junta Administrativa del Servicio Electrico de Cartago (Jasec) realizará un corte de electricidad este jueves 5 de febrero de 2026 en sectores del distrito de La Lima, Cartago, debido a trabajos de instalación de postería y construcción de red trifásica en el circuito Ochomogo.
La interrupción iniciará a las 7:30 a.m. y se extenderá hasta las 4:30 p.m., afectando principalmente a clientes comerciales, residenciales e industriales en zonas clave del cantón central.
Áreas afectadas por maniobras
Durante las maniobras, habrá interrupciones breves en los siguientes puntos:
- Costado sur de Pequeño Mundo y costado este del parque La Lima
- Finca Los Collado
- Técnicas Agrícolas de Centroamérica S.A.
- Agroquímica Industrial Rimac
- CRIC S.A. La Lima
- Saturnia Bodega
- Petrogas
- Trigas S.A.
- Dos Pinos La Lima
- Walmart La Lima
- Autos Abre La Lima
- Antiguo MACORI
- Gas Tomza
- Etiquetas y Empaques MyL
- Rodatec
- JAM Reciclaje S&M S.A.
- Empresas sobre la calle trasera de Laboratorios Saval (antiguo Stein)
- Ofibodegas La Lima
- SEMI S.A.
- Cemix CR
- Pirka Cartago
- Publimedia Costa Rica
- Laboratorios Saval Costa Rica
- Almacén Fiscal Alfisa
- Dosmil50 Empaques Compostables
- MJR Estructuras Metálicas
- Tajo Materiales Grupo Orosi
- Predio de camiones Pajiba
Cortes de luz programados para todo el día
Algunos clientes estarán sin servicio durante toda la jornada:
- 100 metros este del predio de transportes GRAND hasta la interamericana
- Predio Camacho
- Taller de camiones LTC
- Entrada sur del parque Garnier
- Edificio Multitenans (Parque Garnier)
- Clorox Company
- Abonos Superiores
- Línea trifásica de construcción del parque Garnier
- Entrada central del parque Garnier
Jasec comunicó a sus abonados mediante boletas, sitio web y redes sociales, e indicó que se mantendrá una línea verde para los afectados por maniobras breves y una línea roja para quienes estarán sin electricidad todo el día.