Cortes de luz en Cartago este jueves por trabajos de Jasec en Ochomogo

Empresas como Walmart, Dos Pinos y Laboratorios Saval figuran entre los afectados por los trabajos eléctricos de Jasec.

La Junta Administrativa del Servicio Electrico de Cartago (Jasec) realizará un corte de electricidad este jueves 5 de febrero de 2026 en sectores del distrito de La Lima, Cartago, debido a trabajos de instalación de postería y construcción de red trifásica en el circuito Ochomogo.

La interrupción iniciará a las 7:30 a.m. y se extenderá hasta las 4:30 p.m., afectando principalmente a clientes comerciales, residenciales e industriales en zonas clave del cantón central.

Áreas afectadas por maniobras

Durante las maniobras, habrá interrupciones breves en los siguientes puntos:

Costado sur de Pequeño Mundo y costado este del parque La Lima

Finca Los Collado

Técnicas Agrícolas de Centroamérica S.A.

Agroquímica Industrial Rimac

CRIC S.A. La Lima

Saturnia Bodega

Petrogas

Trigas S.A.

Dos Pinos La Lima

Walmart La Lima

Autos Abre La Lima

Antiguo MACORI

Gas Tomza

Etiquetas y Empaques MyL

Rodatec

JAM Reciclaje S&M S.A.

Empresas sobre la calle trasera de Laboratorios Saval (antiguo Stein)

Ofibodegas La Lima

SEMI S.A.

Cemix CR

Pirka Cartago

Publimedia Costa Rica

Laboratorios Saval Costa Rica

Almacén Fiscal Alfisa

Dosmil50 Empaques Compostables

MJR Estructuras Metálicas

Tajo Materiales Grupo Orosi

Predio de camiones Pajiba

Cortes de luz programados para todo el día

Algunos clientes estarán sin servicio durante toda la jornada:

100 metros este del predio de transportes GRAND hasta la interamericana

Predio Camacho

Taller de camiones LTC

Entrada sur del parque Garnier

Edificio Multitenans (Parque Garnier)

Clorox Company

Abonos Superiores

Línea trifásica de construcción del parque Garnier

Entrada central del parque Garnier

Jasec comunicó a sus abonados mediante boletas, sitio web y redes sociales, e indicó que se mantendrá una línea verde para los afectados por maniobras breves y una línea roja para quienes estarán sin electricidad todo el día.