Cortes de luz del ICE programados para comunidades de Guanacaste y Puntarenas este jueves

ICE cortará la electricidad en sectores de Guanacaste y Puntarenas este jueves por mantenimiento y trabajos preventivos.

Este jueves 5 de febrero de 2026, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará una serie de trabajos de mantenimiento programado que afectarán el servicio eléctrico en comunidades de las provincias de Guanacaste y Puntarenas.

En el distrito de Carmona, cantón de Nandayure, se suspenderá el suministro en el sector de Cacao Centro desde las 4 a. m. hasta las 10 a. m. En esta zona, los trabajos incluirán poda de árboles y mejoras a la red.

También en Guanacaste, el cantón de La Cruz enfrentará dos cortes simultáneos. Uno de ellos impactará las localidades de Cementerio Dos Ríos y Recloser San Luis, entre las 8 a. m. y la 1:30 p. m., debido a mantenimiento de infraestructura y manejo de vegetación. Durante ese mismo horario, la comunidad de Guapinol estará sin energía por las mismas razones técnicas.

En la región pacífica, el cantón de Osa también tendrá una interrupción del servicio. El corte en el sector Camino hacia Rancho Pacífico en Uvita se llevará a cabo entre las 8 a. m. y la 1 p. m. Este se debe a labores rutinarias de mantenimiento, según la planificación del ICE.

Para más detalles o actualizaciones, puede ingresar al sitio oficial del ICE en: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/