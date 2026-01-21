El País

Cortes de luz en Cartago este jueves 22 de enero por instalación de poste

¿Vive en Cartago? Este jueves 22 de enero habrá cortes de luz en varios sectores por trabajos de Jasec. Vea si su zona estará sin electricidad

Por Silvia Ureña Corrales
Jasec realizará un corte de luz este jueves en Cartago por instalación de poste. Afectará zonas como Palo Alto y Clínica San Bernardo. (Rafael Pacheco Granados)







