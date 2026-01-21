Cortes de luz en Cartago este jueves 22 de enero por instalación de poste

Varios sectores del cantón central de Cartago se quedarán sin servicio eléctrico este jueves 22 de enero, debido a trabajos programados por parte de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec).
La interrupción está prevista de 8 a.m. a 12 m.d., con el fin de instalar un nuevo poste en el circuito Tejar Guadalupe. Según la empresa, el área específica de intervención se ubica frente a la Escuela La Pitahaya, donde también se verán afectados otros puntos cercanos.
Entre los lugares que se quedarán sin electricidad figuran:
- Clínica San Bernardo
- Residencial Palo Alto
- Condominio El Álamo
- Escuela La Pitahaya
- Clientes residenciales ubicados al norte y al sur de dicha escuela
Jasec informó que su Departamento de Planificación y Desarrollo de la Red estará a cargo del operativo técnico, el cual fue previamente notificado por medio de boletas impresas, página web, aplicaciones móviles y redes sociales.
Para consultas o reportes, los usuarios pueden comunicarse con el Departamento de Servicio al Cliente al número 2550-6800, extensiones 7603, 7604 y 7636.