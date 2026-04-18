Cortes de luz en Aserrí este lunes 20 de abril por mantenimiento preventivo

CNFL anunció cortes de luz en Aserrí este 20 de abril. Afectará 31 servicios en Tarbaca por mantenimiento eléctrico.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció cortes de luz programados en el cantón de Aserrí, en San José, para este lunes 20 de abril del 2026. La interrupción responde a trabajos de mantenimiento preventivo en la red eléctrica.

El corte se aplicará entre las 07:30 a. m. y las 04:30 p. m. en el sector de Tarbaca (parcial). La zona afectada comprende la ruta hacia Acosta, desde el restaurante El Llanero, 300 metros al sur, hasta la estación La Terrena.

La CNFL advirtió que personas usuarias ubicadas en sectores cercanos podrían percibir fluctuaciones o cortes momentáneos durante el periodo de trabajo.

La institución solicitó tomar previsiones para reducir afectaciones en actividades diarias y proteger equipos eléctricos.

Para más información y detalles actualizados, puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones