El País

Cortes de luz afectarán Curridabat este domingo por obras eléctricas de CNFL

Conozca las zonas afectadas, horarios y detalles clave del corte programado por la CNFL

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Por Silvia Ureña Corrales
CNFL anuncia más de 20 cortes programados de luz en San José, Curridabat, Pavas y Heredia, del 28 de octubre al 18 de noviembre. Consulte las fechas, horas y zonas afectadas
CNFL realizará cortes de luz en Curridabat el 19 de abril de 8 a. m. a 4 p. m. por obras eléctricas en sectores comerciales y residenciales. (CNFL/Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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