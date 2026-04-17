Cortes de luz afectarán Curridabat este domingo por obras eléctricas de CNFL

CNFL realizará cortes de luz en Curridabat el 19 de abril de 8 a. m. a 4 p. m. por obras eléctricas en sectores comerciales y residenciales.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció cortes de luz programados en el cantón de Curridabat, en San José, para este domingo 19 de abril de 2026. La suspensión del servicio se aplicará de 8 a. m. a 4 p. m. en sectores específicos del distrito central, debido a trabajos de infraestructura eléctrica.

La interrupción responde a labores de construcción de obras eléctricas, en particular la relocalización de postería. Estas acciones buscan mejorar la red de distribución y garantizar mayor estabilidad en el suministro.

El corte impactará zonas cercanas al frente de EPA Curridabat, así como áreas residenciales y comerciales aledañas. Entre los sitios de referencia se encuentran establecimientos como Veinsa, Burger King, Subway, BCR, Toyota, Kia, Mazda, FarmaValue, Porcerámica y Plaza Milla de Oro, entre otros.

También se verán afectadas viviendas, condominios y apartamentos ubicados en sectores como Prados del Este, Condominios Don Carlos y Apartamentos Muñoz. Instituciones y comercios adicionales como el CFIA, CIEMI, Indoor Club y Central Market forman parte del área incluida en la interrupción.

Para más información sobre suspensiones programadas, usted puede consultar el sitio oficial: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones