Cortes de luz afectarán zona de Puntarenas este sábado: este es el horario

18-5-2015, Veritas Zapote, trabajadores de CNFL trabajan la mañana del lunes para hacer mejoras, esto produjo que se realizara cortes de luz en la zona, arriba subido en el poste Luis Román, foto Adrian Soto

Los cortes de luz programados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) afectarán la zona de Puntarenas este sábado 18 de abril de 2026. La suspensión del servicio responde a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

El corte se aplicará en el sector de Batell Bajo Ario, ubicado en el distrito de Cóbano, cantón de Puntarenas. Según informó la entidad, la interrupción iniciará a las 9 a. m. y se extenderá hasta las 3 p. m.

Durante ese periodo, los vecinos y comercios de la zona deberán tomar previsiones ante la ausencia de electricidad. El ICE recomendó desconectar equipos sensibles para evitar daños cuando se restablezca el servicio.

Si usted reside o tiene actividades en la zona afectada, tome previsiones con anticipación para reducir impactos en su rutina diaria y en sus equipos eléctricos.

Para más información y detalles sobre otras suspensiones programadas, usted puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/