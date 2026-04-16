El País

Cortes de luz afectarán zona de Puntarenas este sábado: este es el horario

Conozca las comunidades afectadas y las horas exactas del corte para que pueda prepararse

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Por Silvia Ureña Corrales
18-5-2015, Veritas Zapote, trabajadores de CNFL trabajan la mañana del lunes para hacer mejoras, esto produjo que se realizara cortes de luz en la zona, arriba subido en el poste Luis Román, foto Adrian Soto (Adrian Soto)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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