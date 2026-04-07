Cortes de luz en Alajuelita, La Unión y Desamparados este jueves 9 de abril

CNFL realizará cortes de luz este jueves 9 de abril en sectores de San José y Cartago por mantenimiento preventivo.

Los vecinos de San José, Alajuelita, Concepción Abajo, así como sectores de Cartago y Desamparados, enfrentarán cortes de luz programados este jueves 9 de abril debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red eléctrica, según informó la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

La suspensión del servicio responde a labores de mantenimiento de obras eléctricas con el fin de mejorar la calidad y continuidad del suministro en estas zonas.

En Alajuelita, específicamente en Concepción Abajo, el corte se aplicará de 7:30 a. m. a 3:30 p. m. El área afectada comprende una calle sin salida ubicada 200 metros al este de la escuela local, en una vía que se sitúa 25 metros al norte de calle Chiribico. La interrupción impactará principalmente casas de habitación, con un total de 37 servicios afectados.

Por otra parte, en sectores que abarcan Cartago (La Unión) y San José (Desamparados, Patarrá), la suspensión se extenderá de 8 a. m. a 4 p. m. El corte cubrirá desde el cruce de la calle del Italiano, 1 km al este hasta la Escuela de Linda Vista, así como desde la Fábrica de Cajetas 650 metros al norte hasta el cruce de calle Las Quebradas, en las cercanías del Súper La Estrella.

En esta segunda zona, se verán afectados puntos como el Abastecedor Yerlin, Mini Súper Gemelos #2 y #3, Minisúper El Buen Precio, Escuela Cristiana Linda Vista, Ebais de Linda Vista, Centro de Carnes Los Gemelos y Super El Maná, además de viviendas cercanas.

Para más información sobre suspensiones programadas, puede consultar el sitio oficial: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones