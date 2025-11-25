Cortes de luz en Alajuela este miércoles por mantenimiento del ICE

El ICE programó un corte de luz para este miércoles en El Coyol de Alajuela, debido a mantenimiento.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) programó una suspensión del servicio eléctrico para este miércoles 26 de noviembre en el sector de Dos Pinos, ubicado en El Coyol, distrito de La Garita, cantón de Alajuela.

El corte se extenderá desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m. debido a labores de mantenimiento en la red.

Durante esas ocho horas, los residentes deberán tomar previsiones ante la interrupción, especialmente si utilizan equipos eléctricos para el trabajo, el estudio o la salud.

Para verificar esta y otras suspensiones, puede consultar el sitio oficial del ICE: Consulte aquí las suspensiones programadas del ICE