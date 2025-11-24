Cortes de luz del ICE afectarán zonas de Alajuela, Puntarenas y San José este martes

Este martes habrá cortes de luz por parte del ICE en Lagos, Jacó, San Ramón y Pérez Zeledón, entre las 8 a.m. y 4 p.m.

Cuadrillas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizarán este martes 25 de noviembre labores de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica, lo cual provocará cortes de luz en sectores específicos de Alajuela, Puntarenas y San José.

En el cantón central de Alajuela, la suspensión del servicio se aplicará en la localidad de Lagos, entre las 8 a.m. y las 4 p.m. Esta interrupción responde a trabajos preventivos de mantenimiento programado.

En Jacó, cantón de Garabito en Puntarenas, los cortes afectarán el sector de Los Sueños Vista Bahía, entre las 8 a.m. y las 3 p.m., para permitir la energización de un transformador en la zona.

Mientras tanto, en el distrito de Santiago, en San Ramón de Alajuela, el servicio eléctrico se verá interrumpido de 8 a.m. a 1 p.m. en Calle Magallanes, debido a la reubicación de postes.

En la provincia de San José, específicamente en Daniel Flores, Pérez Zeledón, el corte también se extenderá de 8 a.m. a 1 p.m. y afectará a los vecinos de Repunta, Calle Toro, por motivos de mantenimiento programado.

Para más información sobre los sectores y horarios específicos de suspensión eléctrica, puede consultar el sitio oficial del ICE sobre suspensiones programadas.