Cortes de luz del ICE afectarán zonas de Alajuela, Puntarenas y San José este martes

Varios distritos de tres provincias experimentarán interrupciones eléctricas este martes por labores técnicas del ICE. Consulte si su comunidad está en la lista

Por Silvia Ureña Corrales
El ICE programó corte de luz este sábado en Ingenio Peñas Blancas, Pérez Zeledón.
Este martes habrá cortes de luz por parte del ICE en Lagos, Jacó, San Ramón y Pérez Zeledón, entre las 8 a.m. y 4 p.m. (Gemini/Creada con IA)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

