Cortes de luz afectarán sectores de San José este martes por trabajos de la CNFL: estos son los detalles

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó suspensiones del servicio eléctrico para este martes 25 de noviembre en distintos sectores de la provincia de San José.
Las interrupciones, que se extenderán hasta por nueve horas según el distrito, responden a mantenimiento preventivo, relocalización de postería y traslado de acometidas.
Sectores con suspensión del servicio
Tirrases| 7:30 a. m. – 5 p. m.
Categoría: Proyectos empresariales
Trabajo: Traslado de acometidas
Zonas:
- Desde la marisquería Tarzán 450 metros Este sobre calle Las Mercedes, incluyendo calles 87A, 89 y avenida 56
- Desde Manza Té 300 metros Norte sobre calle 91 hasta Natural Kriys, incluyendo la urbanización El Riachuelo
Sitios de referencia: Colegio Saint Benedicto, Parroquia Santa Eduviges, Cable Visión de CR, Liberty Telecomunicaciones, Corporación Gesal, entre otros
Pavas| 7:30 a. m. – 4 p. m.
Categoría: Obras por contrato de redes eléctricas
Trabajo: Relocalización de postería
Zonas:
- Urbanización Santa Catalina (total) y urbanización María Reina (parcial)
- Desde la iglesia católica de Pavas 300 metros Oeste y 200 Este
- Desde el costado Este del cementerio de Pavas 450 metros Sur y 150 Norte
- Desde la iglesia María Reina 250 metros Este
- Desde Plaza Pavas 500 metros Este
Sitios de referencia: Delegación Policial de Pavas, Clínica Dental Santa Catalina, Happy Pizza, Super Compro, entre otros
Escazú (San Rafael) | 8 a. m. – 4 p. m.
Categoría: Mantenimiento de obras eléctricas
Trabajo: Mantenimiento preventivo
Zonas:
- Desde 50 metros Oeste del restaurante y cafetería Coffe Kids hasta 1 kilómetro al Oeste
Sitios de referencia: Condominio Valle Arriba, Colegio San Agustín, Consulado de Bélgica, zonas residenciales
Montes de Oca (San Pedro) | 8 a. m. – 4 p. m.
Categoría: Construcción de obras eléctrica
Trabajo: Relocalización de postería
Zonas:
- Desde 150 metros Este del Colegio Monterrey
Sitios de referencia: Colegio Monterrey, Cencinai Vargas Araya, viviendas cercanas
Para más información sobre las interrupciones programadas, consulte: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones