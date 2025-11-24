Cortes de luz afectarán sectores de San José este martes por trabajos de la CNFL: estos son los detalles

Diversos sectores de San José estarán sin electricidad este martes 25 de noviembre por trabajos programados de la CNFL.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó suspensiones del servicio eléctrico para este martes 25 de noviembre en distintos sectores de la provincia de San José.

Las interrupciones, que se extenderán hasta por nueve horas según el distrito, responden a mantenimiento preventivo, relocalización de postería y traslado de acometidas.

Sectores con suspensión del servicio

Tirrases| 7:30 a. m. – 5 p. m.

Trabajo: Traslado de acometidas

Zonas:

Desde la marisquería Tarzán 450 metros Este sobre calle Las Mercedes, incluyendo calles 87A, 89 y avenida 56

Desde Manza Té 300 metros Norte sobre calle 91 hasta Natural Kriys, incluyendo la urbanización El Riachuelo

Sitios de referencia: Colegio Saint Benedicto, Parroquia Santa Eduviges, Cable Visión de CR, Liberty Telecomunicaciones, Corporación Gesal, entre otros

Pavas| 7:30 a. m. – 4 p. m.

Categoría: Obras por contrato de redes eléctricas

Trabajo: Relocalización de postería

Zonas:

Urbanización Santa Catalina (total) y urbanización María Reina (parcial)

Desde la iglesia católica de Pavas 300 metros Oeste y 200 Este

Desde el costado Este del cementerio de Pavas 450 metros Sur y 150 Norte

Desde la iglesia María Reina 250 metros Este

Desde Plaza Pavas 500 metros Este

Sitios de referencia: Delegación Policial de Pavas, Clínica Dental Santa Catalina, Happy Pizza, Super Compro, entre otros

Escazú (San Rafael) | 8 a. m. – 4 p. m.

Categoría: Mantenimiento de obras eléctricas

Trabajo: Mantenimiento preventivo

Zonas:

Desde 50 metros Oeste del restaurante y cafetería Coffe Kids hasta 1 kilómetro al Oeste

Sitios de referencia: Condominio Valle Arriba, Colegio San Agustín, Consulado de Bélgica, zonas residenciales

Montes de Oca (San Pedro) | 8 a. m. – 4 p. m.

Categoría: Construcción de obras eléctrica

Trabajo: Relocalización de postería

Zonas:

Desde 150 metros Este del Colegio Monterrey

Sitios de referencia: Colegio Monterrey, Cencinai Vargas Araya, viviendas cercanas

Para más información sobre las interrupciones programadas, consulte: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones