Cortes de luz afectarán Escazú y La Guácima este lunes por mantenimiento de CNFL

San Antonio y La Guácima tendrán cortes eléctricos este lunes por obras de mantenimiento de la CNFL

Por Damián Arroyo C.
Postes caídos de tendido eléctrico en Curridabat
CNFL suspenderá el servicio eléctrico este 24 de noviembre en sectores de Escazú y La Guácima por mantenimiento preventivo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Damián Arroyo C.

