Cortes de luz afectarán Escazú y La Guácima este lunes por mantenimiento de CNFL

CNFL suspenderá el servicio eléctrico este 24 de noviembre en sectores de Escazú y La Guácima por mantenimiento preventivo.

Este lunes 24 de noviembre del 2025, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará trabajos de mantenimiento preventivo en dos sectores del Valle Central, lo que provocará cortes de electricidad durante varias horas.

En el cantón de Escazú, San José, el servicio será suspendido en San Antonio, específicamente 600 metros al oeste del Colegio Técnico, sobre calle Paso Hondo. La interrupción se extenderá desde las 7:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. y afectará casas de habitación.

Por otra parte, en Alajuela, los cortes se darán en La Guácima, exactamente 600 metros al norte del Bar Ottos. En este sector, el corte se realizará de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., afectando 105 servicios eléctricos, entre ellos viviendas y un minisúper. El bar no está incluido en el área de suspensión.

La CNFL advirtió que los usuarios ubicados en zonas cercanas a los sectores intervenidos podrían experimentar perturbaciones o cortes momentáneos de energía durante el horario de los trabajos.

Estos mantenimientos se ejecutan de manera preventiva con el fin de garantizar la calidad y continuidad del servicio eléctrico.