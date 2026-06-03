Cortes de luz del ICE suspenderán el servicio eléctrico en Tilarán este viernes

Los vecinos de San Antonio de Arenal, en el cantón de Tilarán, Guanacaste, enfrentarán una suspensión programada del servicio eléctrico este viernes 5 de junio de 2026, debido a trabajos de mantenimiento anunciados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
La interrupción está prevista desde las 6 a. m. hasta las 3 p. m.
Según la información suministrada por el ICE, los trabajos forman parte de labores de mantenimiento en la red eléctrica de la zona. La institución recomendó a los usuarios tomar previsiones para reducir el impacto de la suspensión en actividades domésticas, comerciales y productivas.
Detalle del corte de luz
- Provincia: Guanacaste
- Sector: Arenal
- Localidad afectada: San Antonio
- Motivo: Mantenimiento
- Fecha: Viernes 5 de junio de 2026
- Horario: De 6 a. m. a 3 p. m.
Los cortes programados permiten realizar mejoras y mantenimiento preventivo en la infraestructura eléctrica para fortalecer la continuidad y calidad del servicio.
Para más información sobre las suspensiones programadas del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/