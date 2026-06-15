Cortes de luz del ICE suspenderán el servicio en sectores de Guanacaste, San José y Puntarenas este miércoles

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará cortes de luz programados este miércoles 17 de junio de 2026 en comunidades de Guanacaste, San José y Puntarenas debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.
Las suspensiones del servicio afectarán a vecinos y comercios de Vergel, en Cañas; San Rafael Norte, en San Isidro de El General; y La Trinidad, en Barranca de Puntarenas.
Zonas y horarios de los cortes de luz
Guanacaste: Cañas
Localidad afectada: Vergel
Motivo: Mantenimiento
- Inicio: miércoles 17 de junio de 2026, 7:30 a. m.
- Fin: miércoles 17 de junio de 2026, 1 p. m.
San José: Pérez Zeledón
Localidad afectada: San Rafael Norte
Motivo: Mantenimiento
- Inicio: miércoles 17 de junio de 2026, 8 a. m.
- Fin: miércoles 17 de junio de 2026, 12 p.m.
Puntarenas: Barranca
Localidad afectada: La Trinidad
Motivo: Mantenimiento
- Inicio: miércoles 17 de junio de 2026, 9 a. m.
- Fin: miércoles 17 de junio de 2026, 3 p. m.
Para consultar el detalle de los trabajos programados y verificar otras zonas afectadas, puede ingresar al sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/mantenimiento-programado/