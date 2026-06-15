Cortes de luz de la CNFL afectarán sectores de Escazú y Curridabat este miércoles

Vecinos de Escazú y Curridabat enfrentarán cortes de luz programados durante ocho horas por trabajos de la CNFL.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará trabajos programados en los cantones de Escazú y Curridabat, en San José, el miércoles 17 de junio del 2026. Las labores obligarán a suspender el servicio eléctrico durante ocho horas en sectores específicos de ambos cantones.

Las interrupciones están programadas entre las 8 a. m. y las 4 p. m. La CNFL indicó que los trabajos responden a proyectos de mejora y reubicación de infraestructura eléctrica.

San Antonio de Escazú

En el distrito de San Antonio, la suspensión parcial del servicio se relaciona con la construcción de obras eléctricas y la relocalización de postería.

La afectación abarcará el costado oeste de la iglesia católica de San Antonio. Entre los puntos de referencia incluidos se encuentran viviendas de la zona y el Parque San Antonio.

Horario

Miércoles 17 de junio del 2026

De 8 a. m. a 4 p. m.

Sánchez de Curridabat

En el distrito de Sánchez, la interrupción parcial se efectuará por obras contratadas de redes eléctricas que contemplan la reubicación de postes.

El área afectada se extenderá desde la esquina suroeste del Condominio Hacienda Gregal hasta el Condominio El Herrán.

Entre los sitios de referencia figuran:

Condominio Hacienda Gregal

Al Este 137

Condominio El Herrán

Condominio Torrealba

Horario

Miércoles 17 de junio del 2026

De 8 a. m. a 4 p. m.

Para más información sobre cortes de luz de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones