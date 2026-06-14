El País

Cortes de luz de la CNFL afectarán Moravia y Río Segundo de Alajuela este martes 16 de junio: vea las zonas y horarios

Trabajos de relocalización de postes y cambio de transformador obligarán a suspender el servicio eléctrico durante ocho horas

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Vecinos de Moravia y Río Segundo enfrentarán interrupciones eléctricas programadas por obras de mejoramiento de la red de la CNFL. (Jose Diaz)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcortes de luzcortes de electricidadCNFL
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.