Cortes de luz de la CNFL afectarán Moravia y Río Segundo de Alajuela este martes 16 de junio: vea las zonas y horarios

Vecinos de Moravia y Río Segundo enfrentarán interrupciones eléctricas programadas por obras de mejoramiento de la red de la CNFL.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará trabajos programados en Moravia y Río Segundo de Alajuela el martes 16 de junio de 2026. Las labores provocarán cortes de electricidad entre las 8 a. m. y las 4 p. m. en sectores específicos de ambos cantones.

Las interrupciones obedecen a proyectos de mejoramiento de la red eléctrica, entre ellos la relocalización de postes y el cambio de transformadores. En total, la suspensión impactará a 186 servicios eléctricos.

Moravia tendrá dos interrupciones programadas

En San Jerónimo de Moravia, la CNFL ejecutará trabajos de construcción de obras eléctricas para la relocalización de postería.

La afectación abarcará el sector comprendido desde el peaje de la ruta 32 hasta el túnel Zurquí.

Entre los puntos de referencia figuran viviendas y el propio túnel Zurquí. La interrupción alcanzará a 17 clientes.

Por otra parte, en San Vicente de Moravia se desarrollarán labores de relocalización de postes.

El área afectada se ubicará desde 200 metros al este del restaurante Ave de Oro hasta 300 metros al oeste de ese establecimiento.

La suspensión incluirá viviendas y comercios como Lavacar Turbo, Auto Pits, Flowers Gallery, Asado Steak House, Barking Room, Lavacar Luxury, Lubricentro Murillo, Royza, Lubricentro y Mecánica Rápida Premium, Maxtrek Tyres, Phoehicia y Plaza Los Colegios.

La CNFL indicó que sitios como Plaza Lincoln, Dormicentro Jirón, el Polideportivo Los Colegios, Automercado y el Servicentro Delta no forman parte del área de interrupción.

En este sector se verán afectados 123 servicios.

Río Segundo de Alajuela tendrá cambio de transformador

En el sector de Caro Quintero, en Río Segundo de Alajuela, la CNFL realizará el cambio de un transformador como parte de obras por contrato de redes eléctricas.

La interrupción será parcial y afectará principalmente viviendas de la zona.

La cantidad estimada de servicios impactados es de 46.

La CNFL recomendó a los usuarios tomar previsiones durante el periodo de suspensión y mantenerse atentos a cualquier actualización oficial sobre los trabajos programados.

Para más información sobre cortes de luz de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones