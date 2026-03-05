Cortes de luz del ICE suspenderán el servicio en comunidades de Limón, Pérez Zeledón y Coto Brus este viernes

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) programó cortes de luz para este viernes 6 de marzo de 2026 en comunidades de Limón, Pérez Zeledón y Coto Brus. Las suspensiones responden a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.
Las interrupciones del servicio ocurrirán en distintos horarios durante la mañana y el mediodía. Usted podría experimentar afectación temporal del suministro eléctrico si reside o transita por las zonas indicadas.
Limón, Pococí, Jiménez
- Localidad afectada: Barrios Unidos
- Horario: de 5 a. m. a 7:30 a. m.
- Motivo: mantenimiento eléctrico.
San José, Pérez Zeledón
- Localidades afectadas: Quebrada Onda, desde la entrada de calle Jara hasta la escuela del sector.
- Horario: de 7 a. m. a 1 p. m.
- Motivo: mantenimiento en la red.
Puntarenas, Coto Brus, Sabalito
- Localidades afectadas: Finca Colegio y Sabalito.
- Horario: de 7 a. m. a 1 p. m.
- Motivo: mantenimiento.
Puntarenas, Coto Brus, Sabalito
- Localidad afectada: Coopesabalito.
- Horario: de 7 a. m. a 1 p. m.
- Motivo: mantenimiento eléctrico.
Para conocer más detalles sobre las suspensiones programadas puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/