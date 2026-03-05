Cortes de luz del ICE suspenderán el servicio en comunidades de Limón, Pérez Zeledón y Coto Brus este viernes

Vecinos de Limón, Pérez Zeledón y Coto Brus enfrentarán cortes de luz este viernes 6 de marzo por trabajos de mantenimiento del ICE.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) programó cortes de luz para este viernes 6 de marzo de 2026 en comunidades de Limón, Pérez Zeledón y Coto Brus. Las suspensiones responden a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

Las interrupciones del servicio ocurrirán en distintos horarios durante la mañana y el mediodía. Usted podría experimentar afectación temporal del suministro eléctrico si reside o transita por las zonas indicadas.

Limón, Pococí, Jiménez

Localidad afectada: Barrios Unidos

Barrios Unidos Horario: de 5 a. m. a 7:30 a. m.

de Motivo: mantenimiento eléctrico.

San José, Pérez Zeledón

Localidades afectadas: Quebrada Onda, desde la entrada de calle Jara hasta la escuela del sector.

Quebrada Onda, desde la entrada de calle Jara hasta la escuela del sector. Horario: de 7 a. m. a 1 p. m.

de Motivo: mantenimiento en la red.

Puntarenas, Coto Brus, Sabalito

Localidades afectadas: Finca Colegio y Sabalito.

Finca Colegio y Sabalito. Horario: de 7 a. m. a 1 p. m.

de Motivo: mantenimiento.

Puntarenas, Coto Brus, Sabalito

Localidad afectada: Coopesabalito.

Coopesabalito. Horario: de 7 a. m. a 1 p. m.

de Motivo: mantenimiento eléctrico.

Para conocer más detalles sobre las suspensiones programadas puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/