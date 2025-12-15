El País

Cortes de luz del ICE se realizarán en Pérez Zeledón este martes

Prepárese para un corte de electricidad este martes en San José. Conozca la zona exacta, el horario y los motivos del ICE para suspender el servicio

Por Silvia Ureña Corrales
Ruta 32 San José Limón
ICE anuncia corte de luz en Calle Los Almendros, Pérez Zeledón, este martes por mantenimiento en la red. (Alonso Tenorio/Atenorio)







Silvia Ureña Corrales

