Cortes de luz del ICE se realizarán en Pérez Zeledón este martes

ICE anuncia corte de luz en Calle Los Almendros, Pérez Zeledón, este martes por mantenimiento en la red.

Un corte programado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) dejará sin suministro eléctrico a los vecinos de Calle Los Almendros, en el cantón de Pérez Zeledón, provincia de San José, este martes 16 de diciembre de 2025.

La interrupción del servicio comenzará a las 8 a.m. y se extenderá hasta la 1 p.m., según información oficial proporcionada por la entidad. La suspensión se debe a labores de mantenimiento preventivo en la red eléctrica local.

Estos trabajos buscan garantizar la continuidad y seguridad del suministro en la zona, así como prevenir eventuales fallos que podrían generar interrupciones no programadas en el futuro.

Para conocer otras suspensiones programadas en diferentes sectores del país, usted puede visitar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/