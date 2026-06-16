Cortes de luz del ICE se extenderán a cuatro provincias este jueves 18 de junio

El ICE realizará mantenimientos en cuatro provincias este jueves 18 de junio. Los trabajos ocasionarán cortes de electricidad temporales.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará cortes de luz programados este jueves 18 de junio en sectores de las provincias de Puntarenas, Guanacaste, Cartago y Alajuela debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

Las interrupciones del servicio se efectuarán en distintos horarios y afectarán comunidades específicas de cada cantón.

Puntarenas

Golfito

Los vecinos de Nazaret La Florida, en el cantón de Golfito, permanecerán sin servicio eléctrico entre las 7 a. m. y la 1 p. m. debido a labores de mantenimiento.

Guanacaste

Cañas

El ICE suspenderá el suministro eléctrico en el sector de Parcelas del Coco, en el cantón de Cañas, desde las 8 a. m. hasta la 1 p. m.

Cartago

Turrialba

La interrupción afectará las comunidades de San Antonio y calle Las Parcelas, en el distrito de Santa Rosa, entre las 8:30 a. m. y la 1 p. m.

Alajuela

Alajuela

Los trabajos de mantenimiento alcanzarán los alrededores del Teatro Municipal, la Universidad Técnica Nacional (UTN), Trigomiel y zonas cercanas.

El corte iniciará a las 9 p. m. del jueves 18 de junio y concluirá a las 3 a. m. del viernes 19 de junio.

Para consultar el detalle de los trabajos programados y verificar otras zonas afectadas, puede ingresar al sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/mantenimiento-programado/