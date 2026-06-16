El País

Cortes de luz del ICE se extenderán a cuatro provincias este jueves 18 de junio

Miles de usuarios tendrán interrupciones eléctricas programadas este jueves 18 de junio. Consulte las comunidades y horarios incluidos en los trabajos del ICE

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Por Silvia Ureña Corrales
Reparación y mantenimiento del tendido eléctrico
El ICE realizará mantenimientos en cuatro provincias este jueves 18 de junio. Los trabajos ocasionarán cortes de electricidad temporales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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