Cortes de luz de la CNFL afectarán sectores de Desamparados y La Unión este jueves

Vecinos de Higuito y Dulce Nombre enfrentarán suspensiones temporales del servicio eléctrico este jueves por obras de la CNFL.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará cortes de electricidad programados el jueves 18 de junio de 2026 en comunidades de Desamparados, San José, y La Unión, Cartago, debido a trabajos de mejora y mantenimiento de la red eléctrica.

Las interrupciones se extenderán entre las 8 a. m. y las 4:30 p. m., según la zona afectada. Los trabajos incluyen la relocalización de postería y el traslado de redes secundarias, con el objetivo de fortalecer la infraestructura eléctrica y garantizar la continuidad del servicio.

Desamparados: Higuito tendrá suspensión parcial del servicio

En el distrito de Higuito, en Desamparados, el corte se efectuará de 8 a. m. a 3 p. m.

La suspensión responde a labores de construcción de obras eléctricas relacionadas con la relocalización de postería.

Sector afectado

Calle Valverde, 195 metros al sur de la Asada.

Sitios de referencia

Casas de habitación.

Asada Calle Valverde.

La Unión: Dulce Nombre tendrá interrupción parcial

En el distrito de Dulce Nombre, cantón de La Unión, el servicio eléctrico se suspenderá de 8 a. m. a 4:30 p. m.

Los trabajos corresponden a obras por contrato de redes eléctricas para el traslado de secundario.

Sector afectado

Del antiguo bar La Carreta, 500 metros al norte.

Sitios de referencia

Casas de habitación.

Para más información sobre cortes de luz de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones