Cortes de luz de la CNFL afectarán sectores de Desamparados y La Unión este jueves

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará cortes de electricidad programados el jueves 18 de junio de 2026 en comunidades de Desamparados, San José, y La Unión, Cartago, debido a trabajos de mejora y mantenimiento de la red eléctrica.
Las interrupciones se extenderán entre las 8 a. m. y las 4:30 p. m., según la zona afectada. Los trabajos incluyen la relocalización de postería y el traslado de redes secundarias, con el objetivo de fortalecer la infraestructura eléctrica y garantizar la continuidad del servicio.
Desamparados: Higuito tendrá suspensión parcial del servicio
En el distrito de Higuito, en Desamparados, el corte se efectuará de 8 a. m. a 3 p. m.
La suspensión responde a labores de construcción de obras eléctricas relacionadas con la relocalización de postería.
Sector afectado
- Calle Valverde, 195 metros al sur de la Asada.
Sitios de referencia
- Casas de habitación.
- Asada Calle Valverde.
La Unión: Dulce Nombre tendrá interrupción parcial
En el distrito de Dulce Nombre, cantón de La Unión, el servicio eléctrico se suspenderá de 8 a. m. a 4:30 p. m.
Los trabajos corresponden a obras por contrato de redes eléctricas para el traslado de secundario.
Sector afectado
- Del antiguo bar La Carreta, 500 metros al norte.
Sitios de referencia
- Casas de habitación.
Para más información sobre cortes de luz de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones