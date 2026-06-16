El País

Cortes de luz de la CNFL afectarán sectores de Desamparados y La Unión este jueves

Conozca cuáles sectores estarán sin luz y los horarios previstos para este 18 de junio

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Por Silvia Ureña Corrales
Trabajadores colocan cables del alumbrado público en tramo La Lima-Taras
Vecinos de Higuito y Dulce Nombre enfrentarán suspensiones temporales del servicio eléctrico este jueves por obras de la CNFL. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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