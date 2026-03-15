Cortes de luz del ICE impactarán zona de Santa Cruz este lunes 16 de marzo

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció un corte de luz programado que afectará a vecinos de Tempate, en el cantón de Santa Cruz, Guanacaste, debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.
La suspensión del servicio está prevista para este lunes 16 de marzo del 2026, desde las 8 a. m. hasta la 1 p. m.
Durante ese periodo, el ICE ejecutará labores técnicas que requieren la interrupción temporal del suministro eléctrico en la zona. Este tipo de trabajos buscan mejorar la estabilidad y seguridad del servicio eléctrico.
El corte impactará únicamente la siguiente localidad:
- Tempate, distrito del cantón de Santa Cruz, en la provincia de Guanacaste.
El ICE realiza suspensiones programadas de electricidad como parte de sus tareas de mantenimiento preventivo y mejora de infraestructura.
Para conocer más detalles o verificar otras suspensiones programadas, usted puede consultar el sitio oficial del ICE:https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/