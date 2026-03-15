Cortes de luz del ICE impactarán zona de Santa Cruz este lunes 16 de marzo

El ICE realizará un corte de luz en Tempate de Santa Cruz este lunes 16 de marzo entre las 8 a. m. y la 1 p. m. por mantenimiento eléctrico.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció un corte de luz programado que afectará a vecinos de Tempate, en el cantón de Santa Cruz, Guanacaste, debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

La suspensión del servicio está prevista para este lunes 16 de marzo del 2026, desde las 8 a. m. hasta la 1 p. m.

Durante ese periodo, el ICE ejecutará labores técnicas que requieren la interrupción temporal del suministro eléctrico en la zona. Este tipo de trabajos buscan mejorar la estabilidad y seguridad del servicio eléctrico.

El corte impactará únicamente la siguiente localidad:

Tempate, distrito del cantón de Santa Cruz, en la provincia de Guanacaste.

El ICE realiza suspensiones programadas de electricidad como parte de sus tareas de mantenimiento preventivo y mejora de infraestructura.

Para conocer más detalles o verificar otras suspensiones programadas, usted puede consultar el sitio oficial del ICE:https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/