Cortes de luz del ICE impactarán varias provincias este jueves 23 de abril

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aplicará cortes de luz programados este jueves 23 de abril de 2026 en comunidades de Puntarenas, Cartago y Limón debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

En la provincia de Puntarenas, el servicio se suspenderá en distintos cantones. En Coto Brus, sector El Danto, el corte será de 7 a. m. a 12 p. m.

En Osa, específicamente en Bahía Ballena, la afectación alcanzará San Andrés de Mata de Palo de 8 a. m. a 1:30 p. m. También en Osa, distrito Palmar, el servicio se interrumpirá desde la salida Interamericana hasta la arrocera entre 8 a. m. y 1 p. m. En el cantón central de Puntarenas, distrito Barranca, la zona de Desmontes La Libertad no tendrá electricidad de 8 a. m. a 3 p. m.

En Cartago, el cantón de Turrialba tendrá suspensión eléctrica en el tramo de Sitio Mata hasta Moyejones. El corte iniciará a las 8 a. m. y se extenderá hasta las 3 p. m.

Por su parte, en Limón se reportan dos afectaciones. En el cantón de Talamanca, distrito Cahuita, el sector La Suiza Margarita tendrá interrupción de 8:30 a. m. a 11 a. m. Mientras tanto, en Matina, distrito Batán, el cuadrante y finca Probana estarán sin servicio desde las 8:30 a. m. hasta las 4 p. m.

Para más información sobre suspensiones programadas, usted puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/